Bontempo sente desconforto muscular e pode desfalcar o Santos contra o Bragantino

Bontempo estava treinando entre os titulares de César Sampaio. Caso o garoto tenha que ser cortado, quem deve ganhar uma chance na ponta direita é Gabriel Veron.

O técnico interino já não poderá contar com Neymar, Soteldo e Barreal. Os três estão tratando lesão muscular na coxa esquerda. Zé Rafael, por sua vez, está em transição física após operar a coluna.

O Santos encerra a preparação no sábado. O duelo com o Bragantino está marcado para domingo. às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Brasileirão.

O Peixe aparece na 18ª colocação, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Massa Bruta está em quarto lugar, com dez pontos.