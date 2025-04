Augusto Melo tem pedido negado para reabrir contas, refazer balanço e adiar votação no Corinthians

O Conselho Fiscal (CF) do Corinthians protocolou no Conselho de Orientação (Cori), nesta sexta-feira, a sugestão de reprovação das contas do primeiro ano da gestão de Augusto Melo. Com o intuito de tentar reverter a situação, o presidente alegou, após a decisão do CF, a necessidade de refazer o balanço financeiro. Para isso, solicitou o adiamento da votação no Conselho Deliberativo, marcada para a próxima segunda-feira. No entanto, o pedido da gestão foi rapidamente negado por Romeu Tuma Jr, presidente do CD.

A decisão do Conselho Fiscal aconteceu por unanimidade e levou em consideração o fato de que, no momento da entrega das demonstrações financeiras de 2024, nem a gestão nem a empresa de auditoria contratada solicitaram a reabertura das contas de 2023.

O balanço financeiro do ano passado teve um parecer da auditoria externa GF Brasil Auditoria & Consultoria. No ofício enviado pela diretoria ao Cori, depois do CF protocolar sua sugestão pela reprovação, a gestão Augusto Melo alegou que, em função de contingências tributárias, as contas de 2023, referentes ao último ano da gestão Duilio Monteiro Alves, teriam de ser reabertas.