Zerado, Cruzeiro perde do Palestino e segue em jejum na Sul-Americana

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro visitou o Palestino no estádio Francisco Rumoroso, perdeu por 2 a 1 e amargou sua terceira derrota seguida na competição. Benítez e Arias marcaram para a equipe da casa, enquanto Eduardo descontou para os visitantes.

Com o revés, o Cruzeiro permaneceu com nenhuma unidade, na quarta e última colocação do Grupo E, e só perdeu no torneio continental até o momento (Club Atlético Unión, Mushuc Runa e Palestino). Do outro lado, com a vitória, o Palestino alcançou seis somados, na segunda posição.

O Cruzeiro retorna aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Vasco, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h, o Atlético Nacional recebe o Universidad de Chile, pela nona rodada do Campeonato Chileno.