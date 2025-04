Vojvoda fala sobre "empate amargo" e chances desperdiçadas pelo Fortaleza

? Deyverson#FortalezaEC pic.twitter.com/qG0O6umiJQ

"Recebemos o resultado com um sabor amargo porque faltava muito pouco para o final. Tivemos as chances para converter, tivemos as chances fora de casa, estava 1 a 0, podia ser 2 a 0. Isso significa que transitamos, tivemos as chances, mas não tivemos a eficiência. Primeiro, por sorte, com a primeira de Pikachu. Mas acho que jogamos uma partida decente fora de casa e tínhamos que ter 'matado o jogo' com mais um gol", afirmou o argentino.

Ainda sobre o jogo, Vojvoda destacou a vantagem tática do Fortaleza ao abrir o placar fora de casa. Os colombianos foram forçados a pressionar mais e isso abriu espaços nas costas da defesa que o Tricolor de Aço não soube aproveitar e converter em gols.