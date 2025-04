Vasco anuncia renovação de contrato de Rayan até 2026

Rayan é do Vasco até 2??0??2??6???

Cria da Barreira e da #BaseForte, Rayan chegou ao Gigante da Colina com seis anos de idade, passando por todas as categorias de formação e se destacando. O atleta foi promovido ao profissional do Vasco em 2023, sendo o mais jovem do século XXI a... pic.twitter.com/F8iYs659j6

? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 24, 2025

Nesta temporada, o jogador balançou as redes três vezes em 12 partidas, sendo sete como titular. Além disso, estava presente no elenco campeão sul-americano sub-20, na Venezuela, pela Seleção Brasileira.

O Vasco volta aos gramados neste domingo, contra o Cruzeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia.