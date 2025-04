São Paulo vence o Brasília e larga na frente nas oitavas de final do NBB

O jogo foi equilibrado do início ao fim. No primeiro quarto, o Tricolor venceu por 17 a 15. Já no segundo período, as equipes mantiveram a intensidade e empataram por 16 a 16.

A igualdade permaneceu no terceiro quarto, novamente com placar de 16 a 16. No último período, o São Paulo conseguiu se sobressair nos momentos decisivos e fechou em 17 a 15, conquistando a vitória em casa.

Franca vence fora de casa

Quem também começou bem foi o Franca, que superou o Pato Basquete por 96 a 91, no Ginásio do Sesi, e abriu 1 a 0 na série. Didi foi o destaque com 27 pontos. O próximo jogo será nesta terça-feira, às 20h, no Pedrocão.