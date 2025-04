Santos contrata técnico do sub-20 do EC São Bernardo, que anuncia ex-Peixe

O Santos acertou a contratação de Marcos Bazílio, que estava no comando do sub-20 do São Bernardo. O profissional chega para compor a comissão técnica de Luciano Dias.

Marcos Bazílio recebeu a proposta após a final da Copa Ibrachina sub-20, disputada justamente entre EC São Bernardo e Santos. O Peixe foi campeão nos pênaltis, após empate de 1 a 1 no tempo normal.

Na fase de grupos, o Bernô ganhou do Alvinegro Praiano por 3 a 1 e terminou o torneio de forma invicta, com artilheiro e melhor goleiro. Pelo destaque, o treinador despertou o interesse do Santos, que fez o convite e recebeu sinal positivo.