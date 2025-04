Ramón Díaz não quer voltar a trabalhar no momento e sai dos planos do Santos

Enquanto isso, o Alvinegro Praiano vem sendo dirigido por César Sampaio. O interino soma duas partidas, com uma vitória e uma derrota. O auxiliar estará no banco de reservas da Vila Belmiro no domingo, no duelo com o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília).

O Santos está na 18ª colocação da Série A, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.