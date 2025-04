Playoffs NBA: Celtics e Cavaliers vencem e abrem 2 a 0; Rockets bate os Warriors e empata série

Boston Celtics x Orlando Magic

Nesta quarta-feira, mesmo sem Jayson Tatum, o Boston Celtics venceu o Orlando Magic por 109 a 100, pela primeira rodada da Conferência Leste. Assim, os atuais campeões da NBA abriram uma vantagem de 2 a 0 na série contra a franquia da Flórida.

O destaque dos Celtics foi o armador Jaylen Brown, autor de um duplo-duplo com 36 pontos e dez rebotes. Do lado do Magic, o ala Paolo Banchero marcou 32 pontos e pegou nove rebotes.

As equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, desta vez com mando de Orlando. O jogo está marcado para iniciar às 20h (de Brasília).