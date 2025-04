Pedro Nunes e Arthur Curvo defendem hegemonia do Brasil no dardo sul-americano

O 54º Campeonato Sul-Americano de Atletismo Adulto de Mar del Plata, na Argentina, acontece a partir desta sexta-feira e vai até domingo. O lançamento do dardo masculino foi apresentado pela Federação Sul-Americana de Atletismo como uma das competições que terá um vibrante duelo pelo ouro, com a participação dos donos de recordes renovados e atletas emergentes. Um dos emergentes é o jovem Arthur Monteiro Curvo, de apenas 20 anos, 6º colocado no Mundial Sub-20 de Lima, o melhor resultado do Brasil.

"Para mim, competir com atletas mais experientes traz uma energia diferente, uma pressão que posso usar para melhorar a minha marca. Pretendo competir para melhorar a minha marca e, quem sabe, levar uma medalha para casa. Integrar a geração que mescla atletas jovens e experientes é ótimo porque um ajuda o outro e fortalece a prova do lançamento do dardo. O ambiente esportivo motiva muito a gente", disse Arthur Curvo.

O lançamento do dardo na América do Sul e no Brasil atravessa um bom momento. O recorde sul-americano de Edgar Baumann, com 84,70 m, que já durava 25 anos, caiu em 2024. O manauara Pedro Nunes superou a marca com 85,11 m no Ibero-Americano de Cuiabá. Logo depois, o mineiro de Juiz de Fora Luiz Maurício lançou 85,57 m no Troféu Brasil e 85,91 m nos Jogos Olímpicos de Paris.