Palmeiras vence o Corinthians e assume a liderança do Brasileirão sub-20

O Palmeiras venceu o Corinthians, por 2 a 0, na tarde desta quinta-feira pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Erick Belé e Riquelme anotaram os gols palmeirenses em jogo realizado na Arena Barueri. No segundo tempo, Belé ainda desperdiçou uma penalidade.

Com este resultado, as Crias da Academia retomam a liderança do Brasileiro sub-20, com 14 pontos. O Verdão empata em pontos com o Cruzeiro, mas ficam à frente pelo saldo de gols. Já o Corinthians ficam na 12ª posição, com nove pontos.

O Verdão mantém uma invencibilidade de 12 partidas contra o Corinthians pelo sub-20, com oito vitórias e quatro empates no período. A última derrota para o rival na categoria foi em 2019.