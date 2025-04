Lucas inicia transição física e treina com parte do elenco do São Paulo

O retorno de Lucas aos gramados está cada vez mais próximo. Nesta quinta-feira, o camisa sete iniciou a transição física no campo e treinou com parte do elenco do São Paulo.

O meia-atacante segue se recuperando de um trauma no joelho direito que o afastou dos últimos oito jogos do São Paulo na temporada. Com a preparação física, o jogador de 32 anos trabalhou com os jogadores que não viajaram ao Paraguai, onde a equipe venceu o Libertad, por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela Libertadores.

Lucas desfalca o São Paulo desde a derrota de 1 a 0 para o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista, no dia 10 de março. Na ocasião, o camisa sete saiu de campo no final do segundo tempo.