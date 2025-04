Internacional intensifica preparação para partida contra Juventude pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, o Internacional intensificou a preparação para enfrentar o Juventude, pelo Brasileirão. O treino teve atividades com bola, exercícios físicos na parte interna do CT Parque Gigante e corridas ao redor do campo. O técnico Roger Machado comandou trabalhos técnicos e táticos no gramado.

O volante Diego Rosa e o atacante Carbonero seguem fora, ambos com lesão na coxa. Já o goleiro Rochet continua em transição após passar por cirurgia. Para completar, o zagueiro Mercado e o lateral direito Bruno Gomes se recuperam de rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho.