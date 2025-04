Interino do Corinthians reconhece importância de vitória e diz que falará com Félix Torres após expulsão

"Não vejo assim de momento a questão punitiva. Temos que ver os lances. Com certeza temos que conversar, vamos chamá-lo para realmente ver o que aconteceu. E se puder orientá-lo, é o que nós vamos fazer", explicou o treinador, que está no cargo desde a demissão de Ramón Díaz na última semana.

O resultado foi de suma importância para o Corinthians, que conseguiu seus primeiros três pontos na competição. O Alvinegro chegou aos quatro pontos e segue na terceira posição do Grupo C, ficando a apenas três pontos do líder Huracán-ARG e a somente um do segundo colocado (América de Cali-COL).

"Nós não pensávamos num jogo fácil, não pensávamos em uma goleada. Pensávamos como de início aconteceu, uma linha mais baixa da equipe deles. Tivemos um pouco mais de dificuldades com um a menos, mas em nenhum momento pensamos em facilidade ou goleada. Precisávamos vencer. Mais para frente, a gente vê. Hoje, precisávamos vencer para manter as nossas chances", justificou o interino.

Orlando Ribeiro também foi questionado sobre a queda de ritmo da equipe no segundo tempo - após marcar o gol, o Timão caiu de produção. O comandante, no entanto, descartou qualquer preocupação e mencionou que a questão desta quinta-feira foi circunstancial.

"Hoje foi devido às circunstâncias. O adversário com um a mais, precisava atacar. Se eu estivesse do outro lado, faria a mesma coisa, colocaria até mais atacantes e tentaria nos pressionar como eles tentaram. Não vejo como uma questão física, até pelo contrário. Estávamos com um a menos, com dez a 12 minutos do primeiro tempo, então se teve alguma questão física, foi para o bem. Tanto é que não mexi na equipe no primeiro tempo e fui mexer com 15, 20 minutos do segundo tempo", avaliou.

Por fim, o interino ainda desconversou sobre qualquer tipo de efetivação no comando do profissional. Nesta quinta-feira, conforme apurou a Gazeta Esportiva, Fabinho Soldado se reunirá com o empresário de Dorival Júnior para acertar detalhes e fechar a contratação do treinador.