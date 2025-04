Igor Jesus revela meta do Botafogo no Mundial: "Nosso objetivo é ser campeão"

Em entrevista exclusiva para a Fifa, o atacante do Botafogo, Igor Jesus, falou sobre a disputa do Mundial de Clubes nesta temporada. O centroavante destacou a importância do torneio e comentou que nos bastidores da equipe carioca se comenta em título do campeonato.

"Toda equipe quer entrar para vencer. Todos nós estamos ansiosos para poder chegar ao Mundial, porque é uma competição muito importante para nós, e sabemos a qualidade que temos. Tenho certeza de que iremos entrar lá e fazer o nosso melhor para podermos alcançar o nosso objetivo que é ser campeão", afirmou.

A jornada do Glorioso no Mundial terá início no dia 15 de junho, quando enfrenta o Seattle Sounders no Lumen Field, casa do rival, pelo grupo B. Os outros clubes que compõem a chave são o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid.