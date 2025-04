Hugo Souza comenta possível chegada de Dorival Júnior ao Corinthians: "As portas estão abertas"

"O professor Dorival, eu trabalhei com ele no Flamengo, ele estava na Seleção Brasileira agora, então não é à toa. É um grande profissional, um grande ser humano que eu tive a oportunidade de conhecer. Se for ele que possa vir a ser o nosso comandante, as portas estão abertas, será muito bem vindo. Tenho certeza que virá para agregar, assim como se for qualquer outro nome, temos certeza que virá para nos ajudar, e vamos receber da melhor forma", afirmou Hugo Souza na zona mista.

Sob o comando de Dorival Júnior, Hugo Souza chegou a disputar cinco jogos no Flamengo em 2022, sendo titular em quatro oportunidades.

O principal entrave para a contratação de Dorival era a questão financeira, problema que foi solucionado pelas partes na quarta-feira. O técnico precisava assinar sua rescisão com a CBF, mas tudo foi resolvido após os advogados do treinador acertarem os detalhes com a confederação. Com isso, Dorival já pode assinar com qualquer clube.

Apesar das incertezas, Corinthians e Dorival ainda estão otimistas quanto a um acerto na reunião desta quinta-feira, para que a assinatura do contrato possa ser feita ainda na manhã desta sexta. Só uma reviravolta nas negociações pode impedir o acerto.

Dorival Júnior está livre no mercado desde o final de março, quando foi demitido do comando da Seleção Brasileira, após a goleada sofrida para a Argentina por 4 a 1, no dia 25. Seu último trabalho por clubes foi no São Paulo, durante a temporada de 2023, quando conquistou o título da Copa do Brasil.