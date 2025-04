Gabrielle Roncatto, Letícia Romão e Guilherme Basseto atingem índice e reforçam Seleção Brasileira de natação no Mundial

Três novos índices para o Mundial de Esportes Aquáticos marcaram a quinta-feira no Troféu Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Gabrielle Roncatto, Letícia Romão e Guilherme Basseto brilharam na piscina do Flamengo e colocaram seus nomes entre os destaques do quarto dia de competição.

Pela Unisanta, Gabrielle Roncatto nadou os 1.500m livre em 16:19.82, venceu a prova e garantiu o segundo índice para o Mundial, seu primeiro veio nos 400m livre. Logo atrás, Letícia Fassina Romão, do Minas Tênis Clube, terminou em segundo com 16:21.26, conquistou seu primeiro índice na competição e ficou muito próxima de estrear em Mundiais.