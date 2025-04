Flamengo se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Corinthians

Nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu, o Flamengo iniciou a preparação para a partida contra o Corinthians, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã.

Após receberem folga na quarta-feira, os titulares que atuaram no empate com a LDU Quito participaram integralmente das atividades.