Félix Torres é expulso contra o Racing-URU e desfalca Corinthians na próxima rodada da Sul-Americana

Essa não é a primeira vez que Félix Torres é expulso na temporada. O camisa 3 já havia recebido o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho, no jogo de volta da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, também na Arena. Na ocasião, o Timão segurou o empate e saiu com o título.

Em 2025, ao todo, Félix Torres disputou 17 partidas com a camisa do Corinthians, todos como titular. O zagueiro marcou um gol, recebeu cinco cartões amarelos e dois vermelhos.

Sem Félix Torres à disposição, o Corinthians enfrenta o América de Cali no próximo dia 6 de maio, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Grupo C da competição.