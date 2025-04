Destaque na altitude, Flaco aproveita sequência no Palmeiras e comemora: "Três pontos de ouro"

Em 2024, viveu altos e baixos, mas, mesmo assim, terminou como artilheiro, com 22 bolas na rede. Neste ano, divide esse posto com Estêvão, com sete cada um.

"Acho que contra estatística não há como lutar. No ano passado fui artilheiro. E esse ano vou tentar de novo ajudar o time com muitos gols, se deus quiser. vamos trabalhar e continuar com as vitórias. Temos muitos jogadores e todos querem jogar. Sempre que temos a possibilidade, temos que dar a vida. Essa é a motivação e graças a Deus conseguimos ganhar e levar os três pontos de ouro para São Paulo", finalizou.

Com este resultado, o time de Abel Ferreira chega à sétima vitória consecutiva na temporada e ao novo jogo de invencibilidade. A equipe, então, permanece com 100% de aproveitamento na Libertadores, e lidera o Grupo G, com nove pontos somados.

Mirando ampliar sua sequência, Flaco segue à disposição de Abel Ferreira para enfrentar o Bahia, no domingo. O duelo da sexta rodada do Brasileirão acontece às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.