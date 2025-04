Craque do Palmeiras, Estêvão completa 18 anos e clube faz brincadeira com CNH

Tendo estreado nos profissionais do Palmeiras em 2023, Estêvão rapidamente encantou o futebol brasileiro. No ano passado, foi firmada sua venda ao Chelsea, por cerca de 34 milhões de euros (R$ 219 milhões). O atacante brasileiro só irá ao clube inglês após a disputa do Super Mundial de Clubes.

Nesta temporada, Estêvão disputou 21 jogos, marcou seis gols e deu uma assistência. O jogador estará à disposição do técnico Abel Ferreira nesta quinta-feira, quando o Palmeiras enfrentará o Bolívar-BOL, fora de casa, às 19h (de Brasília), pela Copa Libertadores.