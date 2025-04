Corinthians terá retornos de Hugo Souza e Matheuzinho contra o Racing-URU; veja escalações

O Corinthians está escalado para a partida de logo mais, contra o Racing, do Uruguai, válida pela Copa Sul-Americana. O treinador interino Orlando Ribeiro contará com o retorno de Hugo Souza no gol e de Matheuzinho na lateral direita.

Hugo Souza se recuperou de lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Após quase um mês fora, o goleiro volta a assumir a titularidade no Corinthians, tomando o lugar de Matheus Donelli, seu substituto imediato.

Para o confronto, Orlando Ribeiro ainda contará com Matheuzinho na lateral direita, uma vez que o defensor cumpriu suspensão contra o Sport. José Martinez, que também estava suspenso, fica como opção no banco de reservas, assim como Igor Coronado, que está recuperado de um trauma no ombro esquerdo.