Com um a menos, Corinthians bate Racing-URU e desencanta na Sul-Americana

O Corinthians finalmente desencantou na Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira, o Timão superou a expulsão de Félix Torres e venceu o Racing, do Uruguai, por 1 a 0, pela terceira rodada da competição. Romero anotou o gol da vitória alvinegra na Neo Química Arena.

Com o resultado, o Corinthians conseguiu sua primeira vitória no torneio continental. O Alvinegro chegou aos quatro pontos e segue na terceira posição do Grupo C, ficando a apenas três pontos do líder Huracán-ARG. Do outro lado, o Racing-URU amargou a terceira derrota consecutiva na Sul-Americana e aparece na lanterna da chave.

As duas equipes, agora, voltam a campo por seus respectivos torneios nacionais. O Corinthians visita o Flamengo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Racing-URU volta a campo apenas na segunda-feira (28), quando pega o Cerro Largo, às 15h, no Estádio Parque Osvaldo Roberto, pela 13ª rodada do Campeonato Uruguaio.