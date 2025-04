Com gol de Álvarez, Atlético de Madrid supera Rayo Vallecano pelo Espanhol

Nesta quinta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebeu o Rayo Vallecano no Estádio Metropolitano e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Alexander Sørloth, Conor Gallagher e Julián Álvarez.

Com o resultado positivo, o time comandado por Simeone, atualmente na terceira posição, alcançou 66 pontos e o 12º triunfo como mandante na competição. O Rayo Vallecano, por sua vez, seguiu em 11º, com os mesmos 41 somados.

O Atlético de Madrid retorna aos gramados no sábado (3), contra o Alavés, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 9h (de Brasília), no Mendizorrotza Stadium. Um dia antes, o Rayo Vallecano recebe o Getafe, também pela 34ª rodada da competição. O jogo está marcado para às 16h, no Campo de Vallecas.