César Sampaio esboça Santos com escalação parecida com que Neymar publicou

César Sampaio não deve contar com Álvaro Barreal. O meia-atacante sofreu uma pequena lesão no músculo adutor da coxa esquerda e está em tratamento com o departamento médico.

Neymar e Soteldo são outras baixas no ataque. Os dois também se recuperam de contusão muscular na coxa esquerda. O meio-campista Zé Rafael, em transição física, também é desfalque.

O Santos volta aos treinos nesta sexta-feira. O duelo com o Bragantino está marcado para domingo. às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Brasileirão.

O Peixe aparece na 18ª colocação, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Massa Bruta está em quarto lugar, com dez pontos.