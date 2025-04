Carille cita cautela em utilização de Adson no Vasco

O Vasco trata com cuidado o retorno do meia Adson aos gramados. O atleta passou sete meses afastado dos campos devido a uma lesão na tíbia e agora busca se readaptar ao ritmo dos jogos seguidos.

Adson voltou a ser utilizado no Vasco no fim do mês passado, no duelo contra o Santos, na estreia do Brasileirão 2025. Após o duelo desta terça-feira contra o Lanús, pela Copa Sul-Americana, o técnico Fábio Carille explicou como está lidando com o atleta.

"Essa contusão dele é chata, o Paulinho (Palmeiras) está passando por isso também. Então, depende muito do que o atleta sente. Precisa de bastante treino", comentou.