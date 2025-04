Bia Haddad reage e avança de fase no WTA 1000 de Madri

O triunfo ainda fez Bia Haddad assumir a liderança no retrospecto contra Bernarda Pera. Foi o terceiro duelo entre as tenistas, com a segunda vitória da brasileira.

Bia Haddad não vencia uma partida desde o Aberto da Austrália, no começo do ano. No primeiro Grand Slam do ano, a paulista havia conseguido superar duas rodadas.