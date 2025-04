Bernardinho convoca atletas para treinos antes da Liga das Nações 2025

Nesta quinta-feira, o técnico Bernardinho convocou 13 atletas, além de outros dois convidados, para se prepararem para a Liga das Nações. A estreia da Seleção Brasileira acontece no dia 11 de junho, contra o Irã, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Na primeira semana de torneio, o Brasil também duela com Cuba, Ucrânia e Eslovênia. A segunda acontece entre os dias 24 e 30 de junho, em Chicago, nos Estados Unidos, enquanto a terceira semana será realizada de 15 a 21 de julho, em Chiba, no Japão.