Bahia ganha do Atlético Nacional e assume liderança do grupo na Libertadores

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, o Bahia recebeu o Atlético Nacional na Arena Fonte Nova, venceu por 1 a 0 e assumiu a liderança. Willian José foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Bahia chegou aos sete pontos, ultrapassou o Internacional, que soma cinco, e assumiu a liderança do Grupo F. Do outro lado, com a derrota, o Atlético Nacional permaneceu com três unidades, na terceira e penúltima posição.

O Bahia retorna aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Palmeiras, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Na terça, às 21h30, o Atlético Nacional recebe o Deportivo Pasto, pela 16ª rodada do Campeonato Colombiano.