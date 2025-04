Atlético-MG desembarca em São José do Rio Preto para enfrentar o Mirassol pelo Brasileiro

Caracas ?? ?? ?? Manaus ?? São José do Rio Preto

Chegamos para nos preparar para o nosso próximo confronto de Brasileirão, contra o Mirassol!

Para o embate do Brasileiro, o treinador Cuca não poderá contar com o lateral-esquerdo Guilherme Arana (lesão na coxa direita), o meio-campista Igor Gomes (fratura no dedo mínimo da mão esquerda) e os atacantes Júnior Santos (lesão na coxa direita), Palacios (lesão na coxa esquerda), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Cadu (cirurgia no joelho).