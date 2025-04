Após empate na Sul-Americana, elenco do Vasco inicia preparação para duelo com o Cruzeiro

Por outro lado, o zagueiro Maurício Lemos e o meio-campista Dimitri Payet seguem se recuperando de suas respectivas lesões. O defensor sofreu uma fratura na costela durante o duelo com o Porto Cabello, realizado no último dia 8, enquanto o camisa 10 trata uma entorse no joelho direito, com lesão do ligamento colateral medial.

O jogo contra o Cruzeiro acontece às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela sexta rodada. O Vasco é o oitavo colocado na Série A, com sete pontos. Até aqui são duas vitórias, um empate e duas derrotas.