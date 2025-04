Após conquista histórica, Hugo Calderano mira o Mundial de Tênis de Mesa: "Brigar por medalha e título"

"Logo depois de conquistar a Copa, já fiquei pensando em fazer de novo, no Mundial. Sei que é possível. Estou com muita fome para buscar resultados", declarou o atleta.

"Vou disputar as semifinais da Bundesliga, com minha equipe. Na sequência, já vem a preparação para o Mundial com toda a seleção brasileira. Todo mundo deve vir para cá, Ochsenhausen, toda a comissão técnica. Estou jogando em nível muito alto e vou focar em alguns ajustes. A ideia é chegar no Mundial com energia e tranquilidade. Com certeza a minha cabeça é para brigar por medalha e o título no mês que vem", enfatizou.

Apesar do sabor amargo do quarto lugar nos Jogos Olímpicos Paris 2024, Hugo demonstrou maturidade e aprendizado com a sua terceira participação olímpica. Ele admitiu dificuldades após Paris, mas ressaltou a sua resiliência e continuação do trabalho para atingir o resultado histórico em Macau.