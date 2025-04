Após bronca de Ancelotti, Endrick pode ficar na "geladeira" no Real Madrid

O Real Madrid venceu o Getafe por 1 a 0 na última quinta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Apesar da vitória, o atacante brasileiro Endrick recebeu uma bronca do técnico italiano Carlo Ancelotti e, segundo o diário Marca, pode perder espaço na equipe como uma forma de castigo em função de sua atitude.

Aos 11 minutos do segundo tempo, Endrick estava livre em frente ao David Soria, goleiro do Getafe, e tentou uma cavadinha para encobrir o goleiro. Contudo, o brasileiro pegou errado na bola, que ficou com o arqueiro. Sete minutos depois, a Cria da Academia foi substituída pelo inglês Bellingham.