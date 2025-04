Única vitória do Palmeiras sobre o Bolívar em La Paz foi em campanha campeã da Libertadores; relembre

Sob comando de Abel Ferreira, o Verdão já enfrentou o Bolívar em duas oportunidades, pela fase de grupos da Libertadores de 2023. No primeiro compromisso, no Hernando Siles, o Palmeiras perdeu de virada, por 3 a 1. Flaco López anotou o gol palmeirense na ocasião. Posteriormente, o Alviverde recebeu o rival no Allianz Parque e goleou por 4 a 0, com gols de Rony, Artur (duas vezes) e Piquerez.

Buscando não sofrer tanto com os efeitos da altitude, o elenco do Verdão chegou à Bolívia na noite de terça-feira, dois dias antes do confronto. Na tarde de quarta-feira, o técnico Abel Ferreira comanda a última atividade antes do jogo e define o time que será titular.

No retrospecto geral, o Palmeiras leva vantagem sobre o Bolívar. São seis jogos, quatro vitórias e duas derrotas, ambas como visitante.

O Verdão entra em campo buscando se manter com 100% de aproveitamento na Libertadores. Até o momento, a equipe alviverde venceu Sporting Cristal (3 a 2) e Cerro Porteño (1 a 0) e lidera o Grupo G, com seis pontos, de forma isolada.