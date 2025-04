Sob o comando de Mano Menezes, Grêmio encerra preparação para enfrentar o Godoy Cruz

Nesta quarta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, o Grêmio encerrou sua preparação visando o confronto contra o Godoy Cruz, da Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas.

Em seu segundo treino no comando do Tricolor, Mano Menezes deu início às atividades com exercícios de deslocamento e passes de bola em espaços reduzidos. Depois, o técnico dividiu os atletas em dois grupos e deu início às atividades técnicas e táticas mais voltadas ao jogo.

Já na parte final do treino, o elenco foi novamente dividido em dois grupos para atividade de trocas de passes e finalizações em campo reduzido.