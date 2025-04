São Paulo vence Libertad fora de casa e assume liderança de seu grupo na Libertadores

O jogo

O São Paulo teve o controle do primeiro tempo. Apesar de estar jogando fora de casa, a equipe comandada por Luis Zubeldía teve mais posse de bola, controlando o ritmo da partida, mas precisou lidar com a dificuldade em infiltrar na defesa do Libertad.

Ainda assim, o Tricolor conseguiu criar a melhor oportunidade da etapa inicial. Após bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para Wendell, que rolou na medida para André Silva, praticamente debaixo da trave, completar para o fundo das redes, mas, inacreditavelmente, ele chutou por cima do travessão, perdendo um gol feito.

A única boa oportunidade do Libertad aconteceu um pouco antes, com Oscar Cardozo, que ficou com a bola após erro de Ruan Tressoldi na defesa e tentou encobrir o goleiro Rafael, mandando muito próximo à trave.

São Paulo volta com mudanças

Para o segundo tempo, o Tricolor foi a campo com uma mudança. O técnico Luis Zubeldía decidiu sacar Cédric Soares e promover a entrada de Lucas Ferreira. Assim, o São Paulo abriu mão do esquema com três zagueiros, passando a contar com Ferraresi como lateral direita e um trio de ataque composto por Ferreirinha, Lucas Ferreira e André Silva.