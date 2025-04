Paysandu vence Goiás nos pênaltis e ganha o penta da Copa Verde

Nesta quarta-feira, no Serra Dourada, o Paysandu superou o Goiás nos pênaltis por 5 a 4, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e conquistou o quinto título da Copa Verde de sua história. Na partida de ida, em Belém (PA), as equipes ficaram no 0 a 0 e, no duelo de volta, Welliton marcou para o Esmeraldino, enquanto, no fim, Matias Cavalleri deixou tudo igual para o Papão.

Com a conquista, o Paysandu amplia sua hegemonia como maior campeão da Copa Verde, agora com cinco títulos - os anteriores foram em 2016, 2018, 2022 e 2024. O clube paraense ainda garantiu vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2026.

O Goiás, que buscava seu segundo troféu - venceu em 2023 - fica com o vice-campeonato em 2025. O time agora volta suas atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira (28), o Esmeraldino visita o Botafogo-SP, às 19h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Segunda Divisão. Já o Paysandu, embalado pelo título, recebe o CRB no domingo (27), às 17h, também pela quinta rodada da Segundona.