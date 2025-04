João Fonseca fará a sua estreia no Masters 1000 de Madri nesta quinta-feira. O brasileiro irá enfrentar o dinamarquês Elmer Moller, número 114º do ranking da ATP. A partida terá transmissão do Disney+.

Marcado para a quadra principal do complexo da Caja Mágica, o duelo está previsto para iniciar por volta das 10h20 (de Brasília).