Internacional atinge marca histórica e se torna o segundo clube do país com mais sócios-torcedores

O Internacional chegou aos 150 mil sócios-torcedores nesta quarta-feira e se tornou, de forma isolada, o segundo clube com o maior quadro de associados do país, ficando atrás apenas do Palmeiras, que hoje conta com 178.500 sócios.

Superando as adversidades do último ano e investindo na valorização do associado e nos benefícios oferecidos, o Internacional expressa a marca histórica no amor da torcida, mas, também, no comprometimento de todas as áreas para que o objetivo fosse alcançado nesta gestão.