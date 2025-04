Grande Comemoração do dia Mundial do Tênis de Mesa!

O Dia Mundial do Tênis de Mesa, nesta quarta-feira, 23, foi celebrado no Brasil da maneira que ele merece: com vários eventos e ações ao redor do país para a valorização e a promoção da modalidade.

O principal deles, organizado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), aconteceu em São Paulo, no Centro Olímpico. Aberta ao público, a comemoração contou com ativações e experimentações da modalidade, inclusive no modo virtual. Estiveram presentes vários atletas paralímpicos, além de personalidade do tênis de mesa e autoridades da cidade de São Paulo, como o Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Rogério Lins. Ele falou sobre a importância do evento e o crescimento da modalidade no país.

"O tênis de mesa brasileiro sempre foi muito forte, mas vive um momento especial. Hoje estamos recebendo vários atletas aqui no Centro Olímpico, medalhistas paralímpicos, que são motivo de inspiração para todos nós. Receber a CBTM aqui, no Dia Mundial do Tênis de Mesa, logo após o título do Hugo Calderano, quebrando uma hegemonia chinesa, é motivo de muita alegria", disse.