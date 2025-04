Dorival Jr aceita proposta do Corinthians e espera resolver pendências com a CBF para assinar o contrato

Dorival Júnior aceitou a proposta do Corinthians, nesta quarta-feira, e está próximo de ser anunciado como novo técnico da equipe. O treinador e o clube só dependem da resolução de uma pendência de Dorival com a CBF para que então ela possa assinar o contrato até o final de 2026 com o Timão.

O técnico estava livre no mercado desde o final de março, quando foi demitido do comando da Seleção Brasileira, após a goleada sofrida para a Argentina por 4 a 1, no dia 25. Seu último trabalho por clubes foi no São Paulo durante a temporada de 2023, quando conquistou o título da Copa do Brasil.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, Dorival Júnior precisa assinar a rescisão do vínculo com a CBF, com quem ele tinha contrato até a Copa do Mundo de 2026. A discussão, agora, tem o intuito de acelerar esse processo de rescisão, onde o grande tema é a parte financeira, valores que Dorival ainda teria direito a receber.