Corinthians fecha preparação para pegar o Racing-URU pela Sul-Americana; veja time provável

Nesta quarta-feira, no CT Dr Joaquim Grava, o Corinthians encerrou a preparação para o duelo contra o Racing-URU, válido pela terceira rodada da Sul-Americana. As equipes se enfrentam nesta quinta, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 19h (de Brasília).

Em um dia movimentado no clube com o acerto de Dorival Júnior, o interino Orlando Ribeiro realizou dois exercícios táticos com o elenco do Corinthians, após ativação na academia e aquecimento no gramado. Ao final da atividade, jogadas de bola parada ofensivas e defensivas também foram realizadas.

Apesar do acordo encaminhado, o ex-técnico da Seleção Brasileira ainda precisa resolver pendências financeiras com a CBF para assinar com o Corinthians. Enquanto isso, Orlando Ribeiro segue no comando técnico da equipe.