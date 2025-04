Com reservas, Fluminense arranca empate da Unión Española e lidera grupo na Sul-Americana

O Fluminense ficou no empate por 1 a 1 com o Unión Española, nesta quarta-feira, no Chile. Com o resultado, os tricolores chegaram a sete pontos e seguem na liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana. Já os chilenos foram a dois, em terceiro.

Os gols da partida aconteceram na parte final do segundo tempo. O Unión Española abriu o placar com Aránguiz, mas o Fluminense empatou nos acréscimos, com Nonato.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o San José-BOL, no dia 8 de maio, em La Paz. No dia anterior, o Unión Española encara o Once Caldas-COL, na Colômbia.