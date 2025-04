Com quatro brasileiros no elenco, Al-Sadd vence Al-Ahli e chega à final da Copa do Catar

CHAMP80NS



"Estamos vivendo um momento fantástico e agora temos a chance de buscar mais três títulos. Isso mostra tudo o que estamos fazendo por aqui, em um centro muito mais competitivo do que muitos pensam", comentou Paulo Otávio. O lateral está no Al-Sadd desde 2023, e já conquistou três títulos: dois Campeonatos Cataris e uma Copa do Emir.

Na atual temporada, os brasileiros do Al-Sadd tiveram papel fundamental no título catari. Giovani atuou nas 22 partidas do torneio, balançou a rede quatro vezes e deu três assistências. Paulo Otávio teve ótimo desempenho e participou da segunda melhor defesa, além de contribuir com um tento e cinco passes para gols.

Claudinho e Guilherme chegaram na metade da temporada, mas também ajudaram a equipe. O atacante marcou um gol e deu cinco assistências em suas nove partidas, enquanto Guilherme atuou cinco vezes.