Autor do primeiro gol do Internacional, Alan Patrick é o jogador com mais pênaltis convertidos desde 2024

O Internacional empatou com o Nacional-URU, na noite desta terça-feira, em 3 a 3, pela terceira rodada da Copa Libertadores, no Beira-Rio. Autor do primeiro gol do Colorado, Alan Patrick é o jogador com mais pênaltis convertidos desde janeiro de 2024 entre todos os times da Série A.

Segundo dados do Sofascore, o meia do Internacional converteu 11 de 13 pênaltis, com 85% de aproveitamento. Hulk, do Atlético-MG, é o segundo no quesito, com dez gols de penalidades máximas em 12 cobranças (83%).

Raphael Veiga, do Palmeiras, marcou oito vezes em dez pênaltis (80%), e Pedro, do Flamengo, balançou as redes sete vezes em dez tentativas (70%). Por fim, Lucas Moura, do São Paulo, fecha o top-5, com seis penalidades convertidas em sete oportunidades (86%).