Autor do gol do Fluminense, Nonato aponta desempenho abaixo do esperado, mas valoriza empate contra Unión Española

Fim de jogo! Com um golaço de Nonato nos acréscimos, #TimeDeGuerreiros empata com o Unión Española em Santiago. pic.twitter.com/aSnmbgsJB0

"Foi uma partida muito difícil. Um gramado diferente. A gente sabia que a equipe deles tinha muita qualidade com a bola. Sabemos que mesmo com uma equipe sem entrosamento tínhamos que melhorar isso. Não foi nossa melhor partida, mas saímos com um ponto valioso", disse.

Nonato destacou a "ordem" que resultou no gol do Fluminense: "O professor sempre pede para quando chegar perto da área arriscar. Fui muito feliz no chute", declarou.

O Fluminense foi a sete pontos no grupo F da Sul-Americana, na liderança da chave. O próximo desafio da equipe na competição será no dia 8 de maio, contra o San José-BOL, em La Paz.