73ª Prova Ciclística 1º de Maio recebe inscrições até esta sexta-feira

As categorias Master D1/D2, Master E e as Masters Feminino com 60 anos ou mais terão 50% de desconto na taxa de inscrição, pagando R$ 60,00 por ciclista. As categorias Kids Masculino/Feminino, Mirim Masculino/Feminino e Infantil Masculino/Feminino terão suas inscrições isentas.

No ano passado, os vencedores da Elite foram Victor Andrade, da Taubaté Cycling Team, com o tempo de 2h01min05s271 (39 voltas), e Wellyda dos Santos, da Pindamonhangaba, que fez as 24 voltas com o tempo de 1h31min22s386.