Líderes da Gaviões que apoiaram Augusto Melo nas eleições cobram presidente em reunião tensa

Membros da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada, se reuniram com Augusto Melo, presidente do Corinthians, na noite desta terça-feira, no prédio administrativo do clube, no Parque São Jorge, e o tom foi de cobrança e ameaça, conforme apuração da Gazeta Esportiva.

Na reunião com Augusto, estiveram presentes dois ex-presidentes da Gaviões da Fiel: Douglas Deungaro, conhecido como Metaleiro, e Amilton Alves de Brito, o Padinho. Ambos faziam parte da última chapa da organizada, que apoiou a candidatura de Augusto Melo publicamente na eleição de 2023.

A reportagem apurou que a conversa tratou, principalmente, do possível indiciamento de Augusto Melo, por associação criminosa, e sobre reportagens que vêm sendo publicadas na imprensa em relação ao mesmo assunto. Outro tema debatido foi o aumento de quase R$ 600 milhões da dívida do clube, registrado no balanço financeiro de 2024.