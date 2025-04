Flamengo empata com LDU e permanece em terceiro no grupo da Libertadores

O Flamengo empatou com a LDU, do Equador, na noite desta terça-feira. A partida da terceira rodada do Grupo C da Libertadores terminou sem gols no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Desta maneira, com quatro pontos, o Rubro-Negro permaneceu na terceira colocação de sua chave.

O resultado levou a LDU à liderança do grupo com cinco unidades, um a mais que Central Córdoba-ARG e Flamengo. A equipe argentina ainda joga na rodada, na próxima quinta-feira, contra o Deportivo Táchira-VEN.

O Flamengo voltará a jogar pela Libertadores no dia 7 de maio, contra o Central Córdoba, na Argentina. Já a LDU visitará o Deportivo Táchira no mesmo dia.