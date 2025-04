Dorival Júnior volta a ser prioridade do Corinthians após recusa de Tite

Nesta terça-feira, o técnico Tite encerrou as negociações com o Corinthians e anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. Após este cenário, o nome do ex-treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, voltou a ser tratado como prioridade pela diretoria alvinegra.

Havia otimismo do Corinthians por um acerto com Tite. Em nota oficial, o clube deu a entender que a resposta do treinador foi recebida com surpresa, uma vez que Adenor era esperado no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira para assinar contrato e já comandar o treino do elenco.

A reviravolta no panorama levou o Corinthians a agir rápido nos bastidores. O executivo de Futebol Fabinho Soldado viajou a Florianopólis e já desembarcou em Santa Catarina, onde Dorival está com a família desde o feriado de Páscoa, para tentar acelerar as tratativas com o treinador.